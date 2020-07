Consiglio europeo, verso nuova proposta da 350 miliardi

Per quanto riguarda il Consiglio europeo che è in corso da quasi tre giorni, oggi si parlerà di una nuova proposta con un ridimensionamento dei sussidi, come richiesto dai paesi frugali.

Conte non ci sta ed attacca l’Olanda: “Non ci piegheranno”, ha riferito ai cronisti. Questo pomeriggio alle ore 16 si riprenderà con un nuovo tavolo per discutere delle nuove proposte a livello europeo.

Le Borse hanno aperto in rosso dopo il weekend di trattative, mentre l’Euro ha aperto in rialzo, segno che i mercati danno fiducia alla moneta unica in questa fase.