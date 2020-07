Coronavirus, boom di contagi in Romania: il premier non vuole chiudere

Si rischia un arrivo dei contagi dalla Romania in tutta Europa, dopo il boom dei casi positivi dei giorni scorsi e della decisione del premier Ludovic Orban, che non vuole chiudere il paese per non avere un contraccolpo economico. Nelle ultime 24 ore si sono accertati 889 nuovi casi e 21 decessi, numeri simili a quelli italiani, ma con una superfice territoriale inferiore. Complessivamente i casi totali in Romania sono 37 mila dall’inizio dell’epidemia, con 2 mila decessi.

Un ospedale di Timisoara lo ha definito uno “Tsunami di contagi”, per rendere l’idea dei nuovi positivi in poche ore. Inoltre si fronteggia la decisione della Corte costituzionale, con le autorità non avrebbero il potere di imporre la quarantena e l’isolamento. Questa sentenza ha provocato 900 dimissioni da quarantena di persone contagiate.

I legami tra Italia e Romania sono molteplici, con numerose persone che ogni giorni varcano la frontiera e lavorano sul territorio italiano, specialmente nel settore della logistica.