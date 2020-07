Roma, incidente in un cantieri: morti due operai

Due operai sono morti a Roma in un cantiere, dopo una caduta di 20 metri in piazza Ludovico Cerva, sulla Laurentina. I soccorsi sono giunti in tempi rapidi sulla scena dell’incidente, ma non c’è stato nulla da fare, anche a causa di una trave di cemento che ha reso difficile il soccorso e le operazioni dei vigili del fuoco.

Secondo i primi resoconti si era parlato di una caduta di 3 metri, ma successivamente queste stime sono state rettificate, con una caduta da 20 metri, che è stata fatale per i due. Sul posto anche la polizia per i rilievi del caso e per capire la dinamica dell’incidente.