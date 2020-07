Tax Day, oggi la scadenza per milioni di cittadini. Critiche dei commercialisti

Oggi ci saranno le scadenze fiscali per 4,5 milioni di cittadini, dopo che il governo non ha accolta la richiesta di proroga delle scadenze avanzate nelle scorse settimane. Questo è stato criticato dai commercialisti, che avrebbero voluto una scadenza in autunno per i pagamenti, che comprendono anche le rate già prorogate nei mesi scorsi.

Il 20 luglio è giorno di cassa per chi ha la partita Iva e per questo tutti gli autonomi e professionisti dovranno versare le tasse, con il saldo del 2019 e l’acconto del 2020. Il gettito stimato per lo Stato è di oltre 8 miliardi di euro, che il governo ha deciso di non rimandare all’autunno, viste le già presenti difficoltà sui conti pubblici, con il rischio per il prossimo voto sullo scostamento di bilancio. La proposta prevedeva uno slittamento al 30 settembre, che non è stata accolta dalla maggioranza di governo.

Tra le tasse da pagare c’è l’acconto Irap 2020, che non è stato tolto come era richiesto da Confindustria. Queste somme andranno nel documento per le somme del bilancio del prossimo anno.