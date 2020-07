Accordo raggiunto al Consiglio europeo, 209 miliardi all’Italia

All’alba è stato concluso l’accordo al Consiglio europeo, che doveva prendere delle decisioni per il Recovery Fund e per il Bilancio europeo 2021-2027. Complessivamente il Recovery Fund rimane da 750 miliardi di euro, ma con più prestiti e meno sussidi. Per l’Italia i sussidi rimangono ad oltre 80 miliardi di euro, con un aumento per la quota dei prestiti, che saranno fino a 129 miliardi di euro.

“Tutelata la dignità dell’Italia”, queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Un vertice molto lungo, durato fino a cinque giorni, superando anche la durata del vertice di Nizza del 2000.

Deal! — Charles Michel (@eucopresident) July 21, 2020

Soddisfazione anche per il premier Olandese, Mark Rutte, che ottiene il “super freno di emergenza”: un paese membro potrà fermare i sussidi e chiedere il parere del Consiglio Ue sul piano di riforme legato al finanziamento a fondo perduto.