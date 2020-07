Approvato l’assegno unico e universale per i figli

La Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità il testo dell’assegno unico ed universale. Si tratta di un assegno unico che viene assegnato per ogni figlio, ogni mese fino ai 21 anni. Per erogare questo assegno, il cui importo sarà variabile a seconda del reddito, verranno tolte le varie detrazioni che sussistono al momento per i figli a carico. Nei mesi scorsi si parlava di una cifra fino a 240 euro per ogni figlio, con un minimo di 80 euro per i redditi più alti.

Ne ha dato comunicazione la ministra della Famiglia, Elena Bonetti, attraverso i canali social, dove ha spiegato i punti principali della riforma, ritenendolo un primo passo per il “Family Act” nel suo complesso.