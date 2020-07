Consiglio Ue, Renzi: “Governo europeista fa bene all’Italia”

Soddisfazione all’interno della maggioranza per l’accordo raggiunto da 209 miliardi di euro per l’Italia, con le dichiarazioni di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che si dice ottimista per il futuro e per l’utilizzo dei fondi. Parole positive anche dal segretario del PD, Nicola Zingaretti: “Ora investire sul Green Deal e sulle imprese”, ha dichiarato ai cronisti.

“Un governo europeista fa bene all’Italia”, queste le parole di Renzi su Facebook, dove ha commentato il raggiungimento dell’accordo al Consiglio europeo, con 80 miliardi di euro in sussidi e 129 miliardi di euro in prestiti, che potranno essere utilizzati anche retroattivamente da febbraio 2020.