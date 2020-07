Coronavirus nel mondo, nuovi focolai in Europa

Aumento dei casi in Europa, con la situazione in Romania che è considerata in emergenza, dopo che il premier ha deciso di non chiudere tutto per evitare il collasso economico. Focolai anche in Spagna ed Italia, con le raccomandazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, che invita ad evitare assembramenti.

Negli Stati Uniti si sono raggiunti i 4 milioni di contagiati da Covid-19, con un totale di 143 mila morti. Sono 80 mila le vittime in Brasile, mentre in Sudafrica aumentano i positivi, quasi a 400 mila.