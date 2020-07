Coronavirus, situazione di emergenza in Sudafrica

La situazione legata al coronavirus in Sudafrica è in netta emergenza, come riferiscono le autorità sanitarie con i dati giornalieri, con un aumento dei casi giornalieri che sono passati ad oltre 13 mila in 24 ore. Da oltre 10 giorni i numeri sono in aumento, con migliaia di casi positivi al giorno accertati, mentre molti altri potrebbero rimanere non certificati e dunque il contagio potrebbe essere molto più esteso.

Ne da comunicazione l’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) che ha avvertito come la diffusione in Sudafrica debba essere un campanello d’allarme per gli altri paesi, specialmente in Africa. Ci si attende una crisi sanitaria di grandi dimensioni nel continente africano, che ha meno mezzi di contrasto rispetto ad Europa, Stati Uniti o paesi asiatici.

Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ha già imposto il lockdown in tutto il territorio, che però è stato allentato negli ultimi giorni per evitare il collasso economico di una regione già in sofferenza.