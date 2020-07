F1 2020, arrivano gli sconti su Amazon

Il nuovo gioco della Formula 1 è uscito da pochi giorni, ma già ci sono delle offerte per la versione fisica su Amazon. Ad oggi è possibile trovare F1 2020, gioco ufficiale di Codemaster, intorno ai 59 euro per tutte le piattaforme e in riferimento alla “Seventy Edition”. Meno corposo lo sconto per PC, che però ha un prezzo di listino che costa 20 euro in meno rispetto a PlayStation 4 ed Xbox One.

La stagione di Formula 1 è ripartita con le prime gare ed il gioco F1 2020 è già tra i più venduti del mese, dopo essere stato lanciato la prima settimana di luglio.