Pechino Express dal prossimo anno sarà su Sky

Cambiamento di rete televisiva per il noto programma “Pechino Express”, che dal prossimo anno si chiamerà “Pekin Express” e sarà sulle reti satellitari di Sky. Questo in seguito all’accordo tra Sky Italia e Banijay Italia, la società che detiene i diritti di produzione. Il format di “Pechino Express” è nato in Belgio nel 2004 ed oggi viene diffuso in 16 Paesi globalmente.

Nelle varie tappe le coppie famose hanno a disposizione un solo zaino ed 1 euro al giorno in valuta locale, che non può essere utilizzato per i trasporti. Durante una stagione le prove sono diverse ed il seguito della trasmissione è notevole, finora andata in onda su Rai Due, da diversi anni.

Alla fine del percorso la coppia vincitrice riceve un premio in denaro da devolvere in beneficenza, a sostegno delle zone dove viene registrato il programma.