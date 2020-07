Spread Btp-Bund oggi 21 luglio: apertura in netto calo

Lo spread Btp-Bund di oggi 21 luglio ha aperto in netto calo rispetto alla chiusura di ieri, che aveva comunque avuto un andamento in discesa. Oggi lo spread apre a 156 punti base, in calo dalla chiusura di 163 punti base della giornata di ieri, con quasi 10 punti base in meno. L’accordo al Consiglio Ue sul Recovery Fund ha avuto effetti positivi sui titoli italiani, che hanno visto calare i tassi di interesse.

Il rendimento dei titoli di Stato ai dieci anni è in calo all’1,12%, mentre nei giorni scorsi era sull’1,30%.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 157,6 -2,89% 1,125 Austria 18,7 -2,92% -0,265 Belgio 27,3 1,66% -0,178 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 29 3,01% -0,161 Grecia 155,3 -6,32% 1,104 Irlanda 40 -5,10% -0,052 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 99,8 1,64% 0,558 Paesi Bassi 12,6 1,67% -0,325 Portogallo 80,5 -5,60% 0,354 Slovacchia 29,8 -26,98% -0,16 Slovenia 45 -103,13% -0,001 Spagna 80 -3,86% 0,349

Lo spread della Grecia è sui valori di quello italiano, con il rendimento all’1,10%. Sullo stesso livello lo spread di Spagna e Portogallo, ad 80 punti base, mentre restano negativi i rendimenti di Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Irlanda e Paesi Bassi.