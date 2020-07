Ultimi giorni per vedere la cometa Neowise

Secondo quanto riportato dagli esperti, questi ultimi giorni fino alla fine del mese consentiranno di vedere la cometa Neowise, visibile senza telescopio o teleobiettivo. Ancora è visibile ad occhio nudo e con le notti limpide sarà ancora più visibile. Si tratta di un evento storico, visto che non tornerà prima di 6683 anni.

La sua luce è in diminuzione, visto che si allontana dal sole e dopo il 31 luglio sarà più difficile vederla ad occhio nudo. Secondo Alessandro Marchini, direttore dell’osservatorio astronomico dell’Università di Siena, è facile individuarla in cielo, visto che ha una “coda” di quasi 20 gradi. Una visibilità di massimo dieci giorni, dopo i quali servirà qualche strumentazione per continuare la visione.

Come vedere la cometa Neowise

Dopo essere partita dalla costellazione della Lince, ora è nell’Orsa Maggiore intorno al 17 luglio e, infine, la Chioma di Berenice il 27 luglio. Bisognerà guardare in direzione nord-ovest per poterla vedere.