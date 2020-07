Usa, Trump in pubblico con la mascherina: “Nessuno è più patriottico di me”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato immortalato per la prima volta con la mascherina, dopo l’aumento dei casi positivi in tutto il Paese. C’era già stata un’uscita pubblica con la mascherina, ma si trovava all’interno di un ospedale ed aveva “giustificato” l’utilizzo della stessa per ragioni sanitarie.

“Nessuno è più patriottico di me, dobbiamo essere uniti contro il ‘virus invisibile cinese’ e dobbiamo indossare una mascherina”, queste le parole sui social network di Donald Trump. Anche durante una visita in una fabbrica Donald Trump aveva indossato la mascherina, ma rimanendo in una zona privata, mentre questa volta si trovava in pubblico.