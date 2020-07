Zanardi dimesso e trasferito per la riabilitazione

Alex Zanardi è stato dimesso dall’ospedale Le Scotte di Siena e trasferito in un centro della Lombardia per la riabilitazione neurologica. Non sono state rese note le condizioni dell’ex pilota, ma comunque considerate abbastanza stabili da consentire un trasferimento. Nei giorni scorsi era stata interrotta la sedazione, con successivi controlli per la situazione clinica generale. I responsi positivi hanno consentito le dimissioni di Alex Zanardi, che ora dovrà affrontare il percorso riabilitativo.

“L’atleta ha trascorso un mese nel nostro ospedale ed è stato sottoposto a tre interventi chirurgici, mostrando un percorso di stabilità nelle condizioni cliniche, che ha permesso la sospensione della sedazione”, queste le parole dell’azienda sanitaria nel dare comunicazione delle dimissioni.

Zanardi era stato coinvolto in un incidente lo scorso 19 giugno sulla statale 146 a Pienza, finendo contro un tir con la sua handbike.