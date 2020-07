Commercialisti pronti allo sciopero a settembre

I commercialisti si stanno organizzando per promuovere uno sciopero a settembre, un mese intenso per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi e con 120.000 professionisti che potrebbero incrociare le braccia, creando dei problemi a molti lavoratori autonomi. La questione riguarda la proroga dei versamenti richiesta dal 20 luglio al 30 settembre, non ricevuta dal Governo e per questo 9 sindacati di settore hanno proclamato lo sciopero in occasione “delle prossime scadenze di settembre e di quelle successive”.

Secondo i rappresentanti della categoria la proroga dei versamenti e delle date di scadenza “era un atto dovuto”, a causa della crisi da coronavirus che ha colpito molte imprese e commercianti. La data scelta per lo sciopero è quella del 16 settembre, giornata in cui non invieranno i dati telematicamente al Fisco, come accade in queste occasioni. Il Governo con il viceministro dell’Economia, Laura Castelli, ha fatto presente che intende utilizzare i prossimi 20 miliardi di deficit per “cancellare parte delle tasse prorogate a settembre”. Un punto di incontro che potrebbe evitare lo sciopero dei commercialisti.