Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 22 luglio: netto aumento dei contagi (+282)

I dati sul coronavirus in Italia di oggi 22 luglio sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stato un decremento sul numero di tamponi effettuati a livello giornalieri, qui i dati di ieri sul Covid-19 in Italia.

Nella giornata di oggi sono stati comunicati dei risultati a livello scientifico per la scoperta di alcuni “super anticorpi” sugli animali, con prossimi test sull’uomo.

Oggi c’è un aumento dei casi rispetto a ieri, con oltre 100 casi in più rispetto ai valori dei giorni scorsi, mentre i decessi rimangono stabili.

Bollettino Protezione Civile 22 luglio

I dati sul Covid-19: