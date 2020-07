Coronavirus nel mondo, superati i 15 milioni di casi positivi. Allerta in Europa

Sono in aumento i casi da Covid-19 nel mondo, con oltre 15 milioni di contagiati e 619 morti. Negli Stati Uniti si sono superati i 4 milioni di positivi, con 144 mila morti dall’inizio dell’epidemia. In Brasile sono 2,1 milioni i casi positivi, con 81 mila morti. Aumento dei casi anche in India e Sudafrica, con la situazione africana che preoccupa l’Oms, come comunicato nella giornata di ieri.

In Europa preoccupa la situazione in Romania, con il premier che ha voluto evitare il lockdown per non far collassare un’economia già debole e che ora vede un aumento dei contagi su tutto il territorio. Aumento dei casi anche in Spagna, che supera i 313 mila casi positivi, mentre i morti restano 28 mila.

Regno Unito ed Italia restano i paesi europei con più morti, con il Regno Unito che ha 45 mila vittime, mentre i dati italiani confermano le 35 mila vittime.