Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interverrà alle ore 12 con un’informativa al Senato in merito all’accordo raggiunto in sede europea per il Recovery Fund. Secondo l’accordo all’Italia andranno 209 miliardi di euro, di cui 82 miliardi di euro in sussidi a fondo perduto, ma arriveranno nella seconda metà del 2021 e per il 2020 ci potrebbe essere solo un anticipo del 10%.

Intervento del premier Conte in Senato

Di seguito la diretta video dell’intervento in Senato a partire dalle ore 12.