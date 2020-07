Recovery Fund, possibile anticipare 20 miliardi dei sussidi

L’Italia potrebbe già utilizzare 20 miliardi di euro dei 209 miliardi di euro messi a disposizione dal Recovery Fund, questo quanto sostenuto dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che ha parlato di un anticipo del 10% sull’intero importo. Le prime risorse verranno messe a disposizione delle imprese, con l’idea di finanziare le imprese “innovatrici”.

In generale per i fondi bisognerà attendere il secondo trimestre del 2021, come è stato anticipato nei giorni scorsi, questo metterà in difficoltà il Governo per trovare i fondi sul 2020, anche se è possibile anticipare delle somme, ma il deficit del 2020 ha già superato i 100 miliardi di euro.

70 miliardi per “Italia Veloce”

Inoltre una parte dei sussidi e prestiti del Recovery Fund potrebbero andare al piano “Italia Veloce” per le infrastrutture, con la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, che aveva parlato di investimenti per 200 miliardi di euro sulla rete infrastrutturale dell’Italia.