Ricciardi (M5S): “Risultato storico, Conte ottimo leader”. Di Maio: “Prima deve iscriversi al Movimento”

Iniziano le divisioni all’interno del Movimento 5 Stelle dopo il risultato ottenuto dal premier Conte sul Recovery Fund, considerato “storico” dal deputato del M5S Riccardo Ricciardi. “Fino a pochi mesi fa era impensabile un risultato del genere – ha dichiarato il parlamentare del M5S – Conte ha dimostrato di saper negoziare ed è la figura più adatta alla guida dell’Italia”, questa la posizione di Ricciardi, che sul ruolo da leader del Movimento non si sbilancia: “Non è il momento di discutere di questo, ma il Movimento non avrebbe fatto quanto sta facendo senza di lui”.

Non è sulla stessa linea il ministro degli Esteri, nonché ex capo politico del M5S, Luigi Di Maio: “Sarei felice se decidesse di iscriversi al Movimento”, facendo intendere che per poter ambire al ruolo di leadership deve essere iscritto sulla Piattaforma Rousseau.