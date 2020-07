Roma, vasto incendio a Castel di Guido: 16 mezzi dei vigili del fuoco sul posto

Sono già 16 i mezzi dei vigili del fuoco che dalle 13.30 stanno intervenendo nella via di Castel di Guido, zona Malagrotta, per domare le fiamme di un vasto incendio. Secondo le prime stime dei vigili del fuoco, sarebbero coinvolti almeno 150 ettari di zona verde ed al momento i mezzi sono al lavoro per evitare che l’incendio arrivi alle abitazioni. Tutto il personale della zona è stato impegnato, compreso un elicottero.

Presa dalle fiamme anche una villa abbandonata con una tettoia in legno. Le strade coinvolte sono state chiuse alle auto, con la collaborazione della polizia locale. Altri mezzi sono stati messi a protezione di un magazzino di bombole GPL e di un maneggio all’interno dell’area interessata dalle fiamme.