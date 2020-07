Autostrade, sciopero il 9 e 10 agosto: possibili disagi

I sindacati hanno annunciato uno sciopero nazionale degli addetti autostradali, che riguarderà il personale dei caselli il 9 agosto ed il personale amministrativo il 10 agosto. Lo sciopero è stato indetto da Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl Viabilità e Sla Cisal ed avrà durata di 4 ore. La finalità dello sciopero è per far emergere la situazione delle 25 società delle concessioni autostradali in Italia: “La pandemia ha penalizzato l’occupazione del settore, con incertezza per le concessioni scadute ed in riferimento alla situazione di Aspi”.

“Come sindacati siamo preoccupati dall’accordo tra Aspi ed il governo. Non c’è stata interlocuzione con il governo Conte”, queste le parole di Cristina Settimelli (Filt Cgil). Secondo il sindacato la situazione è preoccupante per 14 mila addetti che lavorano con le autostrade. Inoltre c’è preoccupazione che l’ottimizzazione dei costi su Aspi possa ricadere in termini di posti di lavoro o di salario.