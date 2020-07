Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 23 luglio: i nuovi casi positivi tornano sopra i 300

I dati di oggi 23 luglio sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stato un aumento dei casi positivi, con focolai in tutto il territorio italiano. Preoccupa anche l’andamento in Europa, con i casi di Spagna e Romania che vedono una risalita nei positivi.

Oggi sono state segnalate una decina di persone all’ospedale Cotugno di Napoli, con tre ricoveri in gravi condizioni per Covid-19. Il governatore De Luca ha criticato l’operato dei negozianti, minacciando la chiusura degli esercizi commerciali.

Bollettino Protezione Civile 23 luglio

I dati di oggi sul Covid-19: