Coronavirus nel mondo, crescono i contagi in Europa ed Africa

Sono in aumento i focolai in Europa negli ultimi giorni, con il caso della Romania che ha visto un nuovo rialzo dei positivi, con il premier che ha deciso di non imporre il lockdown per evitare il collasso dell’economia. Negli Stati Uniti sono stati superati i 4 milioni di positivi con 146 mila morti, mentre in Brasile sono 2,2 milioni i contagiati con 82 mila morti.

Salgono i positivi anche in Sudafrica, la regione africana più colpita, con 400 mila contagiati, anche se forse è quella che effettua più test. Aumento dei casi positivi anche in Spagna, che fa segnare i 314 mila positivi da Covid-19, mentre il numero di morti rimane inferiore a Regno Unito ed Italia.