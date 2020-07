Coronavirus, tre giovani romani trovati positivi di ritorno da una vacanza a Capri

Continua la diffusione del coronavirus, aumentata nelle ultime settimane, anche in zone che nei mesi scorsi non erano interessati dai contagi da Covid-19.

Tre giovani romani sono stati trovati positivi al coronavirus dopo essere tornati da una vacanza a Capri. Sono stati effettuati dei tamponi a Roma in coordinamento con la Asl Napoli 1. Si tratta di una comitiva di otto giovani di Roma che hanno soggiornato in una casa vacanza a Capri, successivamente al loro ritorno uno dei ragazzi ha avuto sintomi febbrili, facendo scattare l’allarme. Non è chiaro quando sia iniziata la fase di incubazione, ma i giovani positivi potrebbero avere contratto il virus nelle scorse settimane. Ora rimarranno sotto osservazione anche gli altri componenti della comitiva, essendo stati a stretto contatto con le persone positive nel weekend.

La Asl Napoli 1 si è messa in contatto con i ragazzi per ricostruire i movimenti avuti nella zona, visto che i tre positivi potrebbero aver contagiato altre persone a Capri. Inoltre anche una ragazza del gruppo prima di unirsi a Capri sarebbe stata in un’altra località.