Coronavirus, verso la proroga dello stato di emergenza fino al 31 ottobre. Speranza: “Voto in Parlamento”

Nei giorni in cui i casi di coronavirus aumentano in Italia ed Europa, il governo si appresta a varare la proroga dello stato di emergenza al 31 ottobre, attualmente in scadenza alla fine di luglio. La conferma arriva direttamente dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che è intervenuto ai microfoni di Radio 24: “L’esecutivo prorogherà lo stato di emergenza al 31 ottobre solo dopo un passaggio in Parlamento”. Questo per calmierare le polemiche delle opposizioni ed anche di parte della maggioranza, per la volontà del premier Conte di non passare per il voto parlamentare, come accaduto durante la fase acuta di Covid.

“La posizione del Governo è che non siamo fuori da questa vicenda, anche se stiamo meglio rispetto al periodo acuto, ma c’è ancora bisogno del rispetto delle regole”, queste le dichiarazioni di Speranza, che ha parlato anche di investimenti per 20 miliardi di euro da immettere nella Sanità.