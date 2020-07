Cyberpunk 2077 in vendita con custodia steelbook prenotando su Amazon

A pochi mesi dalla sua uscita ufficiale il nuovo titolo di CD Projekt RED è già tra i più venduti del settore, c’è molta attesa per Cyberpunk 2077 dopo il successo di The Witcher 3 nel 2015. Al momento è possibile prenotare questo titolo su Amazon, che ha anche l’esclusiva per la steelbook, la classica custodia in metallo, diventata molto di voga negli ultimi anni per i collezionisti. Oltre alla custodia in metallo sono presenti cartoline di Night City, dove è ambientato Cyberpunk 2077 e contenuti digitali come la colonna sonora.

La versione con custodia in metallo potrebbe essere ad esaurimento scorte, mentre quella standard con la custodia in plastica al momento è in offerta a 62 euro rispetto al prezzo di listino di 69 euro. La spedizione dovrebbe avvenire qualche giorno prima dell’uscita ufficiale del 19 novembre 2020, come accaduto in occasione della recente uscita di Last of Us 2, arrivato anche un giorno prima agli utenti che lo avevano prenotato. Non è chiaro se è prevista una ristampa dell’edizione steelbook una volta terminata, anche a causa del periodo di crisi coronavirus.