De Luca: “I negozi senza il rispetto della mascherina saranno chiusi”

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha emesso una nuova ordinanza per la chiusura dei negozi che non rispetteranno le norme sulla protezione individuale. “Questa ordinanza è riferita agli addetti che non usano le mascherine, ma anche i clienti”, ha dichiarato ai cronisti, spiegando di essere preoccupato per la situazione sul Covid in Regione, dopo i nuovi casi comunicati oggi.

“A settembre con la ripresa delle scuole si rischierà ancora di più, bisogna chiedere un sacrificio di tutti, altrimenti si va verso una nuova chiusura”, ha dichiarato De Luca.

Dall’ospedale Cutugno di Napoli oggi sono stati segnalati altri 13 nuovi casi di coronavirus, di cui tre in gravi condizioni da richiedere la terapia intensiva. Da alcuni giorni sono in aumento i casi da Covid-19 sul territorio nazionale, ma anche nel resto d’Europa la situazione è simile.