I sindaci non potranno limitare il 5G

Secondo quanto previsto dal decreto Semplificazione, i sindaci delle città non potranno assumere iniziative volte a contrastare l’installazione della tecnologia 5G. Dopo le polemiche delle scorse settimane, con alcuni sindaci che si erano già espressi contro il 5G, il governo ha deciso di inserire una norma nel testo che vada a legiferare in materia di 5G.

“I sindaci non potranno introdurre limitazioni all’installazione sul loro territorio di stazioni radio base per reti di comunicazione di qualunque tipologia”, questa la parte del decreto che interessa il 5G, che viene compreso in “ogni tipologia”.

Si oppone il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco: “Questa decisione vieta ai sindaci di intervenire in materia di salute pubblica, in merito al tema dell’esposizione ai campi elettromagnetici”. Nel mese di maggio il sindaco di Vicenza aveva firmato un’ordinanza che sospendeva la sperimentazione ed installazione di impianti 5G.