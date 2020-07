Manovra da 25 miliardi, scostamento di bilancio si voterà il 29 luglio

Il governo si appresta a varare un nuovo scostamento di bilancio che farà salire il deficit di ulteriori 25 miliardi. Il Consiglio dei ministri ha approvato la richiesta di debito aggiunto, che porterà il deficit dal 10,4% all’11,9%, con il rapporto debito/Pil che salirà dal 155,7% al 157,6%. Alla fine del mese ci sarà la votazione in Parlamento per l’approvazione del terzo decreto economico. Si parla di una richiesta di 25 miliardi di euro per il 2020, 6 miliardi per il 2021, 1 miliardo nel 2022.

Estensione della cig

La cassa integrazione dovrebbe essere estesa di 18 settimane, ma con dei paletti, a partire dal calo di fatturato. Per finanziarla serviranno tra i 6 e gli 8 miliardi di euro.