MotoGp, Marquez pronto a correre a Jerez

Marc Marquez è pronto a correre al prossimo Gp di Jerez, a cinque giorni dall’incidente che gli ha causato la frattura scomposta dell’omero è arrivata la comunicazione ufficiale della Honda. Lo conferma il profilo ufficiale della Honda: “Dopo l’operazione riuscita di martedì, Marquez tornerà in pista a Jerez”. Un annuncio a sorpresa, visto che era considerato a rischio anche il Gran Premio successivo.

Sono passate 24 ore circa dall’operazione effettuata dal dottor Mir a Barcellona, che ha comunicato l’esito positivo al pilota spagnolo, il quale ha subito chiesto di poter tornare in pista. Il calendario ristretto a causa del coronavirus potrebbe rendere decisive eventuali gare senza punti e questo Marquez lo sa bene, per questo proverà a scendere in pista a Jerez. Uno dei motivi che hanno reso possibile questa scelta riguarda il nervo radiale, che non è stato interessato dalla frattura, inoltre i muscoli del braccio non sono stati sollecitati dall’operazione.