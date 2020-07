Ospedale Fiera a Milano, la Guardia di Finanza negli uffici

La Guardia di Finanza ha effettuato delle perquisizioni negli uffici della Fondazione di Comunità Milano, in merito alle indagini della Procura sulla realizzazione dell’ospedale Covid in zona Fiera al Portello. Questa Fondazione gestisce il denaro della Fondazione Fiera per il Covid. Nel mese di maggior pressione sul sistema sanitario, la Regione Lombardia ha deciso di procedere con la costruzione di una struttura ospedaliera in Fiera Milano, che ora è sotto indagine.

La pm Cristiana Roveda aveva aperto un’inchiesta alla fine di maggio sulla base di un esposto dell’Adl Cobas Lombardia. Questo fascicolo era stato aperto come atto dovuto, ne era stata data comunicazione dalla Procura, con nessuna persona iscritta nel registro degli indagati e nessuna ipotesi di reato. La costruzione dell’ospedale è stata possibile con donazioni private, ma ci sono state polemiche per i pochi malati di Covid-19 ospitati dalla struttura.