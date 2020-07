Roma, vasto incendio a Spinaceto: abitazioni a rischio

Un vasto incendio ha colpito la zona di Spinaceto a Roma e che ora insidia anche le abitazioni che sono al centro del quartiere. Molti i mezzi dei vigili del fuoco che sono intervenuti dalle ore 14, orario in cui sono stati chiamati i soccorsi. Presente anche il supporto aereo dei vigili del fuoco, mentre per ora nessuna abitazione è stata evacuata, ma i cittadini sono scesi in strada impauriti.

Le vie coinvolte dalle fiamme sono: via Degrenè, via dei Caduti nella Resistenza, via Salvatore Lorizzo, viale dei Caduti nella Guerra di Liberazione, via Stame. Le fiamme ed il fumo è visibile da molti chilometri di distanza, da tutta la parte sud di Roma, mentre al centro segnalano comunque odore di bruciato. I cittadini che sono più vicini all’incendio hanno ricevuto la raccomandazione di chiudere le finestre.

Nella zona dell’incendio, raccontano i residente, sono presenti anche molti rifiuti abbandonati. Al momento ci sono vari disagi nelle strade limitrofe, con la chiusura di alcune strade e code sulla Pontina.