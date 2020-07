Rubati 300 cimeli di Ayrton Senna: due arrestati

Sono stati rubati 300 cimeli di Ayrton Senna alcuni giorni fa, in una casa di Isola di Asti, in provincia di Asti. Oggi i carabinieri hanno proceduto all’arresto di due persone e recuperato la collezione di cimeli, dal valore di circa 300 mila euro, che il proprietario aveva in casa e che utilizzava in mostre ed esposizioni internazionali. Le due persone arrestate sono Danilo Martucci e Davide Robba, rispettivamente di 31 e 32 anni, entrambi con dei precedenti penali a loro carico.

I cimeli erano di vario tipo: tute di gara, caschi, felpe, cappellini ed altri oggetti che erano appartenuti ad Ayrton Senna, scomparso in un incidente durante una gara ad Imola nel 1994.

Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine la casa era spesso vuota, questo ha facilitato l’operato dei due ladri, che si sono introdotti nell’abitazione per portare via i cimeli dell’ex pilota di Formula 1. La notizia è stata diffusa solo oggi per facilitare le indagini dei carabinieri, che erano sulle tracce delle due persone.