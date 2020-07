Spread Btp-Bund oggi 23 luglio: contro-sorpasso rispetto allo spread della Grecia

Lo spread Btp-Bund di oggi 23 luglio ha aperto in linea con la chiusura di ieri a 158 punti base, mantenendosi stabile rispetto ai giorni scorsi. Non c’è stata la discesa attesa per l’accordo raggiunto sul Recovery Fund, anche se rispetto ad alcune settimane fa il rendimento sui titoli di Stato è più basso, oggi all’1,09%.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 158,5 -0,50% 1,095 Austria 19,2 -1,36% -0,298 Belgio 28,7 -1,78% -0,201 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 30,6 -0,54% -0,186 Grecia 161,9 -3,46% 1,13 Irlanda 40,6 -23,53% -0,084 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 101,8 0,57% 0,534 Paesi Bassi 13 -0,70% -0,362 Portogallo 82,9 -4,11% 0,339 Slovacchia 29,2 -41,79% -0,2 Slovenia 45,8 -366,67% -0,032 Spagna 82,3 -1,34% 0,333

Lo spread della Grecia torna ad avere un valore superiore a quello dell’Italia, con 161 punti base, mentre nelle scorse settimane c’era stato uno storico sorpasso con i rendimenti della Grecia che erano più convenienti di quelli italiani. I rendimenti di Austria, Belgio, Finlandia, Francia e Paesi Bassi rimangono negativi, con lo spread dell’Olanda che è molto vicino allo zero.