Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 24 luglio: continuano ad aumentare i contagi (+252)

I dati di oggi 24 luglio sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’era stato un aumento dei casi, che ieri hanno superato i 300 nuovi casi positivi al giorno, per la prima volta da alcune settimane.

Oggi il ministro Speranza ha emesso un’ordinanza restrittiva per gli arrivi da Romania e Bulgaria, invitando comunque alla prudenza.

Bollettino Protezione Civile 24 luglio

I dati sul Covid-19: