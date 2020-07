Coronavirus nel mondo, aumentano i positivi in Africa

Sono in aumento i contagi in Africa, con il Sudafrica che ha visto superare i 400 mila casi positivi, anche se il numero di morti rimane contenuto rispetto ad altri paesi. Salgono anche i casi in America Latina, con il Peru ed il Messico che hanno 370 mila contagiati ciascuno, ma il Messico ha oltre 41 mila vittime.

Aumento dei contagiati anche in Spagna, che ha raggiunto le 317 mila, con un netto aumento nelle ultime ore, mentre il numero di vittime rimane stabile intorno alle 28 mila. Il Regno Unito ha quasi raggiunto i 300 mila casi positivi, ma con molti più morti, 45 mila.