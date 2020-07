Coronavirus, Speranza: “Quarantena per chi arriva da Romania e Bulgaria”

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha emesso una nuova ordinanza nei confronti di due paesi europei per contrastare la diffusione del coronavirus. “Ho firmato un’ordinanza per disporre la quarantena per le persone che negli ultimi 14 giorni hanno soggiornato in Romania e Bulgaria. Il virus non è stato sconfitto e continua a circolare, serve prudenza”, queste le dichiarazioni ufficiali postate sui social network del ministro.

Proprio in Romania la situazione legata al coronavirus era peggiorata negli ultimi giorni, dopo la decisione del premier di allentare le misure di lockdown, per evitare il collasso di un’economia già debole nel periodo estivo. Nella giornata di ieri due badanti in arrivo dalla Romania erano state trovate positive, mentre oggi il Governo ha deciso di emettere un’ordinanza restrittiva. I protocolli della quarantena sono quelli standard da Covid-19, con l’obbligo di restare in isolamento per due settimane.