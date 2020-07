F1, ufficiale Imola il 1 novembre: sarà la terza in Italia

Era atteso oggi il verdetto per le prossime gare del calendario di F1 per il 2020, rivoluzionato a causa del coronavirus e che ha visto entrare per la prima volta il Gran Premio del Mugello nei giorni scorsi. Oltre alla consueta gara di Monza, che avrà luogo nel mese di settembre, ci sarà anche Imola come tappa a novembre.

Le altre conferme

Oltre ad Imola i nuovi Gran Premi che entrano nel calendario di F1 per il 2020 sono quello del Nurburgring (GP dell’Eifel) e quello di Portimao (GP del Portogallo).