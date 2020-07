FIFA 21, uscito il trailer ufficiale. Già si può prenotare su Amazon in offerta

Uscito l’atteso trailer ufficiale di FIFA 21, il nuovo capitolo del gioco di simulazione di calcio più venduto al mondo. A differenza del concorrente PES, che uscirà nel 2021 ed a settembre aggiornerà solo le rose, FIFA 21 è pronto al debutto già in autunno, come ogni anno. Il trailer ufficiale dimostra la mole di lavoro effettuata da EA Sports negli ultimi mesi, anche durante la pandemia da coronavirus, riuscendo a non dilatare i tempi di produzione del nuovo titolo per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Inoltre FIFA 21 dovrebbe essere compatibile in futuro anche con PS5, grazie ad un aggiornamento che la renderà disponibile per chi la acquista ora su PS4.

La data di uscita ufficiale è confermata per il 9 ottobre 2020, mentre per chi acquisterà le versioni Champions ed Ultimate il gioco sarà disponibile dal 6 ottobre 2020. Come accaduto con Last of Us 2, il servizio di spedizione di Amazon dovrebbe spedire in anticipo per far arrivare la copia fisica nel Day One. C’è già uno sconto al momento in cui scriviamo l’articolo di una decina di euro sulle versioni per PlayStation 4 ed Xbox One.