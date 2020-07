Grecia, incidente stradale: muore ragazza italiana di 18 anni

Una ragazza italiana di 18 anni è morta in Grecia in seguito ad un incidente stradale sull’isola di Mykonos. Secondo quanto è stato riportato dalle autorità greche la ragazza era in vacanza insieme a degli amici, con un veicolo a noleggio, acquistato sul posto. Dalle notizie che sono arrivate dalla Grecia si tratterebbe di Carlotta Martellini, residente a Perugia.

Il mezzo sarebbe precipitato da una scogliera dopo uno scontro con un altro veicolo, che viaggiava sulla stessa corsia e direzione, su una strada statale. I due mezzi sarebbero precipitati per diversi metri sulla scogliera. Un’amica della vittima sarebbe rimasta ferita ed al momento è in gravi condizioni.