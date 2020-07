Indice Rt, i dati del 24 luglio, sei regioni sopra la soglia: Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto

I dati di questa settimana sull’indice Rt mostrano un aumento del contagio sul territorio nazionale, che era già in aumento stando ai dati del 17 luglio, che facevano riferimento alla settimana precedente. Poche ore fa il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha emesso un’ordinanza di quarantena per le persone in arrivo da Romania e Bulgaria, dopo alcuni casi di badanti trovate positive in Italia. I dati del bollettino della Protezione Civile di oggi mostrano un andamento costante rispetto ai giorni scorsi, sempre in riferimento al numero di tamponi effettuati, con un netto calo ad inizio settimana dei test effettuati.

Cos’è l’Indice Rt sul Covid-19

L’Indice Rt stima la diffusione del contagio da coronavirus su una determinata area. Si stima la soglia di 1 come fattore di rischio, perché con un indice superiore ad 1 ogni persona contagiata può contagiarne almeno un’altra ed il contagio non si ferma, ma aumenta nel tempo. Per questo nella fase di lockdown l’obiettivo dei governi europei era quello di mantenere su un livello di 0,5 l’indice Rt, in maniera tale che ogni persona positiva dimezzasse la sua contagiosità.

Viene stimato dall’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con le autorità sanitarie sul territorio regionale, che durante la settimana effettuano le rilevazioni del caso.

I dati del 24 luglio

Questa settimana c’è stato un incremento anche in regioni che avevano un indice più basso la scorsa settimana. L’indice Rt nazionale è di poco inferiore a 1 (0,95), mentre la scorsa settimana era 1.01, restando sostanzialmente stabile.