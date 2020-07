Milano, temporale ed allagamenti: esonda il Seveso

Questa notte Milano è stata colpita da una pertubazione molto accentuata, con una bomba d’acqua che ha avuto inizio all’alba, causando l’allagamento di molti sottopassi. Sono stati segnalati allagamenti anche nella zona Nord di Milano, a Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. Molte le chiamate ai vigili del fuoco per problematiche legati al temporale ed agli allagamenti, soprattutto per chi era già in auto verso lavoro.

Inoltre è esondato il fiume Seveso e questo ha creato problemi al traffico, con la chiusura di alcune strade. I problemi di traffico maggiori sono stati segnalati nella zona Niguarda e di viale Sarca.