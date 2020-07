Recovery Fund, malumore per la task force di Conte. Si chiede un confronto parlamentare

L’idea del premier Conte di creare una nuova task force per la gestione dei fondi del Recovery Fund non ha convinto la maggioranza, che chiede un confronto in Parlamento per le decisioni sulle risorse da stanziare. C’è anche da decidere quale riforme portare avanti e quali inserire nel Piano di Riforme collegato al Recovery Fund e che andrà presentato alla Commissione europea e che dovrà ricevere l’ok della maggioranza qualificata del Consiglio europeo.

Nelle ultime ore si è votato in Europa sul Mes, con il M5S che ha votato “no” insieme a Lega e Fratelli d’Italia, mentre PD, Italia Viva e Forza Italia hanno votato a favore. Questi fondi del Mes sono stati esclusi dal premier Conte, che non li vorrebbe utilizzare, come più volte annunciato.

Il governo dovrà chiedere anche il voto in Parlamento per lo scostamento di bilancio di 25 miliardi per il decreto di agosto, per il quale servirà la maggioranza assoluta in Senato, con 161 voti che al momento mettono a rischio la tenuta dell’esecutivo. Il voto dovrebbe avvenire il 29 luglio.