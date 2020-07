Sondaggi politici elettorali oggi 24 luglio: cala il PD, mentre sale Azione

I sondaggi politici elettorali della settimana pubblicati da Youtrend con la “Supermedia” mostrano un avanzamento dei partiti minori ed una frenata del PD rispetto a due settimane fa. Gli altri partiti di maggioranza rimangono stabili rispetto ai livelli di metà luglio. Nel centrodestra lieve aumento dei consensi per Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Lega resta primo partito

La Lega è al 25,5% dei consensi elettorali come due settimane fa, mostrando una stabilità nella media dei sondaggi politici. Il Partito Democratico è l’unica forza che perde consenso, scendendo al 20,4%, con due decimali in meno rispetto alla precedente media. Il Movimento 5 Stelle rimane intorno al 16%, come anche Fratelli d’Italia al 14,6%, in salita di un solo decimale. Lieve salita anche per Forza Italia, che arriva al 7%.

Italia Viva rimane intorno al 3% e viene raggiunta da Azione e La Sinistra, con la salita anche di Più Europa, che supera la soglia del 2%. I Verdi perdono un decimale e scendono all’1,6%.