Spadafora: “Da settembre stadi aperti al pubblico se cala curva epidemiologica”

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla volontà del governo di riaprire gli stadi al pubblico nel mese di settembre, sempre tenendo presente la curva epidemiologica dei contagi.

“A settembre stadi aperti ma nel rispetto delle precauzioni”, queste le parole di Spadafora, che prevederà dunque anche il rispetto delle distanze di sicurezza e della mascherina. Al momento il governo non ha in programma una discussione per varare le nuove norme per settembre, in attesa anche della proroga sullo stato di emergenza, che dovrebbe avvenire alla fine del mese con un voto in Parlamento.