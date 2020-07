Spread Btp-Bund oggi 24 luglio: apertura stabile a 153 punti

Lo spread Btp-Bund di oggi 24 luglio ha aperto in maniera stabile rispetto alla chiusura di ieri a 153 punti base. C’era stata una discesa nelle ultime ore, per scendere sotto quota 150 punti base, mentre in chiusura poi lo spread è risalito. Il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni si è abbassato intorno all’1%, mentre nei giorni scorsi era sull’1,30%.

Spread Europei

Spread Valore VAR Rendimento Italia 152,5 -0,67% 1,041 Austria 19,3 -6,18% -0,292 Belgio 28,1 -0,77% -0,198 Finlandia 23,4 1,79% -0,138 Francia 29,9 0,82% -0,182 Grecia 151,6 -4,83% 1,036 Irlanda 38,4 -14,88% -0,097 Lituania 68 -19,29% 0,283 Malta 98,4 -6,37% 0,5 Paesi Bassi 12,6 -1,84% -0,361 Portogallo 80,2 -4,17% 0,322 Slovacchia 29,6 -36,79% -0,19 Slovenia 42,7 -1000,00% -0,054 Spagna 80,1 -1,99% 0,321

Lo spread della Grecia è sui livelli di quello italiano, con il rendimento dei titoli a dieci anni che è simile a quello dell’Italia. Lo spread di Austria, Belgio, Finlandia, Francia e Paesi Bassi rimane vicino allo zero, con rendimenti negativi.