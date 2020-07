Zanardi, peggiorano le condizioni: trasferito al San Raffaele

Nuovo trasferimento per Alex Zanardi, che nei giorni scorsi era stato spostato all’Ospedale Valduce per la riabilitazione neurologica, a causa di un peggioramento delle condizioni. L’ex pilota di Formula 1 è stato portato al San Raffaele di Milano, nel reparto di terapia intensiva. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie sarebbe stata constatata una “instabilità” nelle condizioni cliniche di Zanardi, per questo il Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione, Franco Molteni, insieme agli specialisti, ha deciso per il trasferimento.

La notizia è stata comunicata da Claudio Zanon, il direttore sanitario dell’Ospedale Valduce. Non saranno resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni di salute di Alex Zanardi al momento, come riferiscono dall’ospedale.