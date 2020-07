Carabinieri Piacenza, l’appuntato Montella aveva scoperto dell’indagine

Secondo quanto è emerso dai dettagli sull’inchiesta dei carabinieri di Piacenza, l’appuntato Giuseppe Montella aveva già capito tutto. Sapevo di essere seguito dalla Guardia di Finanza e che le autorità stavano indagando sui traffici di droga da Milano a Piacenza. “Era bianco pallido”, queste le parole della fidanzata di Matteo Giardino, un altro dei coinvolti.

Matteo Giardino è un carrozziere al quale l’appuntato Montella aveva portato la sua Audi per delle riparazioni, dopo aver raccontato di averla ottenuta in condizioni particolari: “Gli ho spaccato tutto”, aveva detto riferendosi al rivenditore d’auto. Proprio Giardino gli fa notare come dall’aerea condizionata arrivava uno strano rumore, indagando trova una delle microspie installate dalla Guardia di Finanza.

A quel punto informa l’appuntato Montella, che capisce subito delle indagini. “Questo è un casino”, gli dice.